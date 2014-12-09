После ДТП на проспекте Буденного юного питбайкера госпитализировали
Сегодня, 10:26
В момент столкновения водитель находился в мотошлеме, но без необходимой экипировки.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии с участием 16-летнего подростка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 28 апреля юноша, управляя питбайком Kawasaki, возле дома 31к2 по проспекту Буденного наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. В результате ДТП его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и с серьезными травмами. В момент столкновения водитель находился в мотошлеме, но без необходимой экипировки.

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове автобус выехал на тротуар и пробил ограждение. К счастью, в результате никто не пострадал. Все детали и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, красносельский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

