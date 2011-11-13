В Петербурге будут судить мужчину, напавшего на соседа с ножом из-за шума

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Казакова.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали 21 апреля в надзорном ведомстве.

Ночью 30 января фигурант, находясь на лестничной площадке дома на улице Маршала Казакова, ударил потерпевшего ножом в область груди. Последнему был причинен тяжкий вред здоровью. По словам обвиняемого, конфликт завязался из-за ночного шума, который доносился из квартиры пострадавшего.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

