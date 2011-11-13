Перед судом предстанет жительница Петербурга, которая в метро ударила женщину ножом

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили 21 апреля в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года фигурантка, находясь в вагоне поезда в метрополитене, ударила потерпевшую ножом не менее семи раз в область туловища и левого бедра. В результате женщину госпитализировали в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

