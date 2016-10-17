В Колпино безымянный парк получил название

Безымянная зеленая зона на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпино стала парком Поколений. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как рассказали в Смольном, парк является местом отдыха и встреч для местных жителей. Рядом расположены мемориальный комплекс со стелой "Колпино – город воинской славы", братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, и кленовая аллея в память о малолетних узниках фашистских концлагерей.
Новое название парка служит символом преемственности между поколением Победителей и нынешними жителями Колпино.
Пресс-служба Смольного
Фото: пресс-служба Смольного
