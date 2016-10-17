  1. Главная
В Колпино безымянный парк получил название
Сегодня, 12:27
В Колпино безымянный парк получил название

Парк Поколений находится на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы.

Безымянная зеленая зона на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпино стала парком Поколений. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Как рассказали в Смольном, парк является местом отдыха и встреч для местных жителей. Рядом расположены мемориальный комплекс со стелой "Колпино – город воинской славы", братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, и кленовая аллея в память о малолетних узниках фашистских концлагерей. 

Новое название парка служит символом преемственности между поколением Победителей и нынешними жителями Колпино. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: Федоровский сквер в Петербурге открылся после масштабной реконструкции. 

Фото: пресс-служба Смольного 

