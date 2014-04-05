Федоровский сквер в Петербурге открылся после масштабной реконструкции

Реконструкция Федоровского сквера завершенf/

Федоровский сквер, расположенный рядом с метро "Дунайская", открылся после реконструкции. В ходе работ на площади в 10 гектаров были проложены новые пешеходные дорожки, а также созданы современные детские и спортивные площадки. Кроме того, оборудованы комфортные зоны для отдыха горожан.

На данный момент продолжаются работы по настройке системы наружного освещения. Завершить их планируется до конца 2025 года. После этого в сквере будет высажено несколько новых деревьев и кустарников.

Федоровский сквер находится на пересечении Дунайского проспекта, улиц Бухарестской, Ярослава Гашека и Загребского бульвара. Реконструкция территории длилась с 2023 года, и теперь обновленный сквер готов принимать посетителей.

Фото: freepik (victor217)