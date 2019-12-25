Стало известно, какие дворы и скверы обустроят в Красногвардейском районе за 3 года

Приоритетом опередили создание комфортной среды рядом с домами.

Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт обсудил с руководством муниципалитетов проекты благоустройства до 2028 года. Приоритетом опередили создание комфортной среды рядом с домами.

В этом году завершат часть бульвара в пятом квартале Ржевки-Пороховых с детскими площадками, сетью пешеходных дорожек и зоной отдыха. В 2026 году во дворе между домами на Муринской дороге, 80, и улице Даниила Хармса, 4, появится сквер Писателей. В 2027 году на Большеохтинском проспекте, 9, обустроят сквер Семьи.

Если МО получит субсидии, то в следующем году появятся спортивные, детские площадки и зоны отдыха возле домов 39-63 на Заневском проспекте, детские площадки на Рябовском шоссе, 119к4, и на Республиканской улице, 18к2. Помимо этого, площадки хотят сделать в сквере на Пискаревском проспекте, 11 и 13, на Ириновском проспекте, 31/48, и проспекте Наставников, 20к2.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района