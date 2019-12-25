Сквер Галины Старовойтовой и Джазовый сквер благоустроены в центре Петербурга

На Суворовском проспекте специалисты обновили газон, сделали новые дорожки, установили скамейки.

В Центральном районе Петербурга 15 октября после благоустройства открылись два общественных пространства. Об этом рассказали в Смольном.

В частности, завершены работы в сквере Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте. Специалисты обновили газон, сделали новые дорожки, установили скамейки, а также отреставрировали ограждение. Кроме того, высажено свыше 1,1 тыс. растений.

Теперь доступен и Джазовый сквер: горожане получили комфортное место для отдыха в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Джазовый сквер расположен в квартале с плотной исторической застройкой. На детской площадке установлены игровые комплексы в виде музыкальных инструментов. Обеспечена доступная среда для маломобильных горожан. Созданы условия для проведения концертов и развлекательных мероприятий – построены сцена и места для зрителей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отремонтирована расположенная рядом спортивная площадка Центра физической культуры, спорта и здоровья района. Здесь установлены комплексы для занятий общей физической подготовкой, оборудованы зона воркаута, теннисный стол, баскетбольная стойка с щитом и кольцом.

Фото: пресс-служба Смольного