В Колпино 16 мая откроется центр спортивной борьбы
Сегодня, 16:02
168
В Колпино 16 мая откроется центр спортивной борьбы

В Колпинском районе Петербурга на Тверской улице 16 мая откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва "Ижора". В мероприятии поучаствует глава администрации Николай Гордей, рассказали в Смольном. 

Объект площадью 906 квадратных метров построили в рамках инвестиционного проекта. В 2025 году здание передали в государственную собственность и закрепили за СШОР "Ижора". С 15 мая в школе заработает новое отделение спортивной борьбы. 

В ходе торжественной церемонии для гостей и воспитанников школы именитые спортсмены проведут мастер-класс по спортивной борьбе. 

Ранее на Piter.TV: 500 петербургских спортсменов и их тренеров получат правительственные премии. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

