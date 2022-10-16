Безымянные скверы Красногвардейского района Петербурга получили названия

До этого у зеленых зон отсутствовало официальное наименование.

В Красногвардейском районе Петербурга двум скверам присвоили названия. Об этом 4 июня рассказали в пресс-службе районной администрации.

До этого у зеленых зон отсутствовало официальное наименование. Решением Топонимической комиссии города сквер на Большеохтинском проспекте у дома 3 назвали "Большеохтинским", а на Новочеркасском у дома 12 – "Весенним".

Ранее на Piter.TV: безымянные скверы Петербурга получат названия в честь деятелей культуры РФ. В частности, в Адмиралтейском районе сквер у дома 1/62 по Верейской улице назовут именем писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. В Выборгском районе сквер на проспекте Луначарского между домами 1/1 и 5/1 станет сквером советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона.

Фото: Piter.TV; пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга