Сквер имени Иосифа Кобзона появится в Петербурге

Также названия получат другие безымянные скверы города.

Безымянные скверы Петербурга получат названия в честь деятелей культуры РФ. Согласно документу, который появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 8 мая, наименования уже утвердила Топонимическая комиссия города.

В Адмиралтейском районе сквер у дома 1/62 по Верейской улице назовут именем писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. В Выборгском районе сквер на проспекте Луначарского между домами 1/1 и 5/1 станет сквером советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. На пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова появится сквер в честь писателя Льва Успенского.

В Кировском районе сквер между домами 143 и 145 по проспекту Народного Ополчения станет сквером Ополченцев-Кировцев. В Невском районе у дома 109 по проспекту Обуховской обороны появится Варгунинский сквер. В Красносельском районе сквер между домами 84/8 и 88/2 по Петергофскому шоссе получит имя генерала времен ВОВ Михаила Духанова.

В Петергофе сквер на Суворовской улице, между домами 3к8 и 3к4, назовут сквером Бамовцев. На Церковной улице около дома 7 появится сквер в честь поэта Федора Тютчева. Сквер между домами 13/1 и 19 по улице Юты Бондаренко получит имя Суворовская Роща.

В Петроградском районе сквер на Ординарной улице между домом 62 по Большой Пушкарской улице и домом 71 по Большому проспекту Петроградской стороны назовут в честь режиссера Динары Асановой. Сквер во дворе дома 17 по Каменноостровскому проспекту станет сквером Виталия Мельникова – советского и российского режиссера. Сквер у дома 9 по Мытнинской набережной назовут в честь режиссера Игоря Масленникова, а сквер между домами 5 и 11 по улице Чапыгина получит имя адмирала Валентина Дрозда.

Ранее мы рассказывали о том, что во Фрунзенском районе появится общественное пространство "Дружба".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)