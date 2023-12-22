Скверам у "Ленфильма" присвоят имена режиссеров киностудии

Такое решение приняла Топонимическая комиссия Петербурга.

Трем скверам, которые расположены у киностудии "Ленфильм" в Петербурге, присвоят имена режиссеров Виталия Мельникова, Игоря Масленникова и Динары Асановой. Об этом 28 марта пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на члена Топонимической комиссии города Алексея Ерофеева.

Мы очень рады этому решению Топонимической комиссии и очень благодарны городу за такой подарок в юбилейный год. "Ленфильм" гордится своими режиссерами, и увековечение их памяти таким образом – очень правильное решение. Пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Кроме того, поддержали присвоение имени писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка безымянному скверу на углу Загородного проспекта и Верейской улицы.

Ранее Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за возвращение Пулковскому парку, находящемуся на пересечении Московского и Пулковского шоссе, исторического названия "Парк Городов-Героев".

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"