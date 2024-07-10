В лесах Ленобласти снимают сказку "Ворожея"

Зрители фильма погрузятся в "Сказки Темного Леса" с уникальными персонажами, которые не были представлены ни в отечественном, ни в зарубежном кино.

Киностудия "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры РФ приступила к съемкам фильма "Ворожея" - фэнтези о магии, любви и противостоянии темным силам. Об этом сообщила пресс-служба студии.

В настоящее время на съемочной площадке в Ленинградской области снимается боевая сцена, где принимает участие почти весь актерский состав фильма: Анна Ковальчук, Николай Наумов, Катерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов.

Как почеркнула подчеркнула режиссер проекта Каролина Курбинская, зрители фильма погрузятся в "Сказки Темного Леса" с уникальными персонажами, которые не были представлены ни в отечественном, ни в зарубежном кино. Главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце Темного Леса, где полно злобы. Ей предстоит пройти через много испытаний, научиться преодолевать страх и встретить свою первую любовь.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти более 204 тысяч школьников сядут за парты 1 сентября.

Видео: Telegram / Киностудия "Ленфильм"