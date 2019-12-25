В Ленобласти более 204 тысяч школьников сядут за парты 1 сентября

Ожидается 24,7 тысячи первоклассников.

В Ленинградской области более 204 тысяч школьников сядут за парты в День знаний. Ожидается 24,7 тысячи первоклассников. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

До конца 2024 года в Ленинградской области планируется построить или выкупить 4 школы и 15 детских садов, а также в рамках национального проекта "Образование" ввести в эксплуатацию две школы в Гатчинском и Всеволожском районах.

По федеральной и региональной программам в 2023 году капитальный ремонт проведен в 8 школах и детских садах, а в 2024 году преобразятся еще 18 учреждений региона.

В День Знаний откроется 154 новых объекта, созданных в рамках нацпроекта "Образование": 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", 2 школьных "Кванториума", центр цифрового образования "IT-куб". 39 школ будут оснащены современным цифровым оборудованием, а в 14 школьных спортивных залах будет завершен ремонт.

Помимо этого, Ленобласть ожидает 12 педагогов, которые приедут работать в регион по программе "Земский учитель". Им будет предоставлено служебное жилье и выплата в размере 1 миллиона рублей.

Фото: администрация Ленобласти