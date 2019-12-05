Киностудия "Ленфильм" празднует свое 112-летие

За свою богатую историю студия выпустила более полутора тысяч фильмов.

Сегодня исполнилось 112 лет со дня основания легендарной киностудии "Ленфильм". Именно 5 марта 1914 года в Санкт-Петербурге появился военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, который впоследствии превратился в знаменитую студию, информирует пресс-служба Смольного.

"Ленфильм" является гордостью всей России и символом культурной столицы. За свою богатую историю студия выпустила более полутора тысяч фильмов, включая культовые картины вроде "Чапаева", "Человека-амфибии", "Белого солнца пустыни", сериала о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многих других.

Сейчас студия вступает в новую эпоху своего развития — теперь "Ленфильм" принадлежит Петербургу. Губернатор выразил уверенность, что главная киностудия станет важной платформой для производства исторических и патриотических фильмов, подчеркнув её роль как ведущего центра российского кинопроизводства. Всем работникам студии губернатор пожелал творческих успехов, вдохновляющих проектов и запоминающихся кинопремьер.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга