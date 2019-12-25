День памяти Анны Ахматовой отмечают в Петербурге 5 марта

Прощание с поэтом состоялось в Ленинграде весной 1966 года.

С момента ухода из жизни великого поэта Серебряного века русской литературы Анны Ахматовой прошло 60 лет. Родившаяся в Одессе и умершая в Подмосковье, Анна Андреевна оставалась духовно связанной с Петербургом всю свою жизнь. О памятной дате сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил особую роль Ахматовой в судьбе города: она переживала вместе с ним трагические события XX столетия — революционные потрясения и суровую военную эпоху. Именно в тяжелейшие периоды её творчество обретало особенную силу и глубину.

Прощание с поэтом состоялось в Ленинграде весной 1966 года. Тысячи горожан посетили церемонию отпевания в Никольско-Богоявленском соборе и гражданскую панихиду в Доме литераторов.

Анна Ахматова стала живой легендой своего времени. Без её творчества невозможно представить облик города. Сегодня память о великом поэте чтут музеи и культурные площадки Петербурга, а также в мемориальном комплексе в Комарово проходят специальные мероприятия, посвящённые памяти Ахматовой.

Ранее Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя.

Фото: ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме