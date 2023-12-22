Во Фрунзенском районе появится общественное пространство "Дружба"

Парк станет площадкой для проведения специализированных и тематических международных мероприятий на открытом воздухе.

В Петербурге появится новое общественное пространство. Во Фрунзенском районе планируется благоустроить сквер на улице Турку возле станции метро "Международная". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 29 апреля.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Название парка "Дружба" будет посвящено международному сотрудничеству.

Парк "Дружба" станет площадкой для проведения специализированных и тематических международных мероприятий на открытом воздухе. Здесь установят современную уличную мебель, высадят почти 600 деревьев и кустарников, сделают детскую площадку из лиственницы со стационарными музыкальными инструментами. В парке построят амфитеатр и сцену для проведения мероприятий.

Завершение работ запланировано на середину августа 2024 года.

Ранее мы писали, что перечень запрещенных для езды на электросамокатах зон расширят в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ