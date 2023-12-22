Перечень запрещенных для езды на электросамокатах зон расширят в Петербурге

На данный момент в городе на Неве уже существуют 16 запретных для электросамокатов зон.

Перечень зон, где будут запрещены езда и парковка арендованных электросамокатов, расширят в Петербурге. Изменения в Соглашение между комитетом по транспорту Петербурга и кикшеринговыми компаниями прорабатывают ведомство и операторы.

Помимо этого, в пресс-службе городского комитета по транспорту отмечается, что с 1 мая 2024 года пешие инспекторы усилят контроль за соблюдением правил использования самокатов в Петербурге.

На данный момент в городе на Неве уже существуют 16 запретных для электросамокатов зон. К ним относятся Невский проспект, Сенатская, Дворцовая и Исаакиевская площади, Летний сад, Центральный парк культуры и отдыха имени имени С. М. Кирова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге намерены создать инициативную группу, которая будет выступать за полный запрет использования самокатов в городе. Около 300 активистов попытаются организовать референдум по этому вопросу.

Фото: Piter.TV