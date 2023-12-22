Референдум о полном запрете электросамокатов хотят провести в Петербурге

Группа, состоящая не менее чем из 300 человек, попытается организовать референдум по этому вопросу.

В Петербурге планируется создание инициативной группы, которая будет выступать за полный запрет использования электросамокатов в городе. Группа, состоящая не менее чем из 300 человек, попытается организовать референдум по этому вопросу, сообщается в Telegram-канале движения активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Предложение об отмене использования электросамокатов в городе может показаться радикальным, однако авторы идеи считают, что в текущих условиях оно вполне оправдано до тех пор, пока не будет создана инфраструктура, которая позволит воплотить в жизнь правила использования таких средств передвижения.

Активисты рассматривают возможность проведения референдума одновременно с выборами губернатора и муниципальной кампанией в сентябре.

Ранее мы сообщили о том, что правила урегулирования кикшеринга призвали ввести в СПЧ.

Фото: Piter.TV