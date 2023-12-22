Правила урегулирования кикшеринга призвали ввести в СПЧ

По данным правоохранительных органов, количество аварий с участием самокатов в 2023 году выросло почти втрое и составило 3,1 тыс. ДТП.

Участники заседания в Совете при президенте по правам человека (СПЧ) призваи ужесточить ответственность за нарушение правил использования электросамокатов. Проблема снова стала актуальной с началом работы кикшеринговой службы, сообщает издание "Коммерсант"

Председатель СПЧ Валерий Фадеев на своем выступлении отметил опасность использования электросамокатов, что подтверждается статистикой, предоставленной МВД. По данным правоохранительных органов, количество аварий с участием самокатов в 2023 году выросло почти втрое и составило 3,1 тыс. ДТП. Участники заседания выразили единомышленников в том, что нужно ужесточить наказания за нарушения при использовании самокатов. В настоящее время правительство рассматривает законопроект, согласно которому штраф за пьяное управление самокатом составит до 30 тысяч рублей. В случае, если водитель самоката устроил аварию с пострадавшими, штраф будет составлять до 15 тыс. рублей. Превышение скорости будет влечь за собой денежное взыскание в размере пяти тыс. рублей.

Планируется, что новые нормы будут приняты до 1 июля. Кроме того, Минтранс намерен обязать владельцев самокатов регистрировать их в электронном реестре, который будет запущен в 2025 году. Комитет по транспорту Петербурга уже заключил соглашение об эксплуатации самокатов в 2024 году. Согласно предоставленному документу, составлен перечень улиц, где запрещена парковка самокатов, а также расширен список мест, где превышение скорости более чем на 10 км/ч недопустимо. Нарушения будут фиксироваться чат-ботом в Telegram.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге разместят более 48 тысяч электросамокатов.

Фото: Piter.TV