В 2024 году в Петербурге разместят более 48 тысяч электросамокатов

В течение месяца в Петербурге планируется протестировать систему "детектирование поездок вдвоем", которая запретит ездить на самокате двум и более пользователям.

В 2024 году на улицах Петербурга кикшеринговые компании разместят более 48 тысяч электросамокатов. Об этом рассказали в городском Комитете по транспорту.

Комитет по транспорту и кикшеринговые компании подписали Соглашение о соблюдении правил использования СИМ на территории Петербурга на 2024 год. Свои подписи поставили представители Whoosh, Яндекс и Юрент.

В течение месяца в Петербурге планируется протестировать систему "детектирование поездок вдвоем", которая запретит ездить на самокате двум и более пользователям, создать и запустить в телеграм чат-бот для фиксации нарушений использования самокатов и предъявления штрафов пользователям и изучить возможность верификации пользователей СИМ по данным используемых банковских приложений либо через портал Госуслуги.

За прошлый сезон в Петербурге на электросамокатах совершили порядка 30 млн поездок. Общая протяженность поездок составила более 65 млн км. В части соблюдения Правил использования СИМ, операторами:

• выдано более 3 млн предупреждений за нарушение правил пользования и парковки электросамокатов;

• выставлено около 10 тысяч штрафов;

• заблокировано более 14 тысяч аккаунтов.

Напомним, в Северной столице скорость передвижения на электросамокате не должна превышать 20 км/ч; определены 28 зон, где езда на электросамокатах полностью запрещена; в 133 зонах действует ограничение скорости до 15 км/ч и в 7 зонах – до 10 км/ч.

Редакция Piter.TV узнала у петербуржцев на улицах города, как они относятся к электросамокатам. Мнения горожан разделились - большинство опрошенных выступают за введение более жестких стандартов перемещения данного вида транспорта по Северной столице. Особенно в тех случаях, когда самокаты движутся по тротуарам.

Фото: Piter.tv