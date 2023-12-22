Безымянную улицу в Пушкине назвали в честь Ивана Саутова

Название присвоили улице, которая проходит от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства "О присвоении наименований безымянным проездам в Пушкинском районе Санкт-Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба Смольного 8 марта.

Название присвоили улице, которая проходит от Госпитального переулка до Гвардейского бульвара в Пушкине. Имя участок получил по решению Топонимической комиссии. Теперь улица будет носить имя Ивана Саутова – директора Государственного музея-заповедника "Царское Село", внесшего огромный вклад в его развитие.

Безымянный проезд от Кокколевской улицы до Усть-Славянского шоссе в поселке Шушары стал Фронтовым переулком. Здесь, на Пулковских высотах, в период ВОВ проходила линия фронта.

Ранее мы рассказывали о том, что сквер у Соборной мечети получил имя в честь Атауллы Баязитова.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)