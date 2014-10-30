Петербуржца заключили под стражу до 28 сентября за попытку поджечь банк в Пушкине

Он обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта).

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина. Ранее стало известно, что он оказался поджигателем банка в Пушкине и действовал по поручению мошенников. Он обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, днем 29 июля обвиняемый в целях дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения, создавая опасность гибели граждан, бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение операционного зала банка на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 28 сентября 2025 года.

Видео: Telegram/ Прокуратура Санкт-Петербурга