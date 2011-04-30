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Поджигателем банка в Пушкине оказался фельдшер, он действовал по поручению мошенников
Сегодня, 12:27
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Поджигателем банка в Пушкине оказался фельдшер, он действовал по поручению мошенников

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Злоумышленники убедили мужчину взять кредит на 1,2 млн рублей.

Стали известны подробности поджога отделения банка в Пушкине. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", задержали 27-летнего фельдшера "скорой" из Гатчинского района Ленобласти. На его мобильный телефон звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками ФСБ. Злоумышленники убедили мужчину взять кредит на 1,2 млн рублей, снять эту сумму и перевести за несколько раз на указанные счета. Они же заставили изготовить три бутылки с зажигательной смесью и прийти в балаклаве в офис на Октябрьском бульваре. 

В итоге произошли возгорание и задымление, из помещения вывели 16 человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что дверь военкомата Центрального района Петербурга пытался вскрыть неизвестный. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: пушкин, теракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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