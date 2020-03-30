В банке на Октябрьском бульваре мужчина кинул дымовую шашку

Предварительно, он это сделал по указанию мошенников.

Полицией Пушкинского района проводится проверка по факту инцидента на Октябрьском бульваре. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июля поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения в доме 16 на Октябрьском бульваре неизвестный кинул дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 27-летний мужчина. Предварительно установлено, что он действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге оператору сотовой связи грозит штраф за пропуск звонка от мошенника.

Фото: Piter.tv