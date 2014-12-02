Петербурженка лишилась 500 тысяч рублей.

В Петербурге оператору сотовой связи грозит штраф за пропуск звонка от мошенника. Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства о связи.

Дело в том, что в апреле 2025 года один из крупных операторов сотовой связи не заблокировал звонок, и телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку, похитив у нее более 500 тысяч рублей.

Прокурор Приморского района возбудил в отношении оператора сотовой связи дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи). Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые украли у 40 человек 11 млн рублей.

Фото: unsplash (omid armin)