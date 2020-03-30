Появилось видео ночного ДТП в Пушкине

За рулем Porsсhe находилась 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.

В Пушкине в ночь с 29 на 30 марта произошло серьезное ДТП с пострадавшими. После аварии в больнице оказались три человека. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с места ДТП.

Авария произошла на перекрестке Оранжерейной улицы и Октябрьского бульвара. За рулем Porsсhe находилась 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Судя по кадрам, иномарка вылетела на красный свет и врезалась в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находилась 29-летняя петербурженка, а также 29-летний пассажир.

Пассажир получил травмы средней степени тяжести. Предполагаемая виновница ДТП отделалась легкими травмами, а водитель Volkswagen госпитализирована в тяжелом состоянии.

Также ночью в пьяном ДТП на КАД погиб водитель Chevrolet.

Видео: Piter.TV