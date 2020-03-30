В пьяном ДТП на КАД погиб водитель Chevrolet

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 30 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на 105-м километре внешнего кольца КАД Mercedes E-Class влетел в Chevrolet Aveo.

Авария произошла около 04:20. По данным ведомства, за рулем Mercedes находился 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он протаранил двигающийся перед ним на второй полосе Chevrolet. В результате столкновения 58-летний водитель Chevrolet получил смертельные травмы.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители.

Ранее мы писали, что на проспекте Просвещения машина протаранила забор и вылетела на трамвайные рельсы.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по городу и области