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Дверь военкомата Центрального района Петербурга пытался вскрыть неизвестный
Сегодня, 10:59
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Дверь военкомата Центрального района Петербурга пытался вскрыть неизвестный

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При этом следов проникновения в помещение нет.

В Центральном районе Петербурга злоумышленник хотел вскрыть дверь в здании военного комиссариата. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 27 июля росгвардейцы, объезжая здания военкоматов, заметили повреждения во входной двери учреждения на Воскресенской улице. Кто-то пытался отжать левую створку в районе замка. При этом следов проникновения в помещение нет. 

Записи с камер наблюдения уже изъяты, на преступника составили ориентировку. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на улице Белы Куна. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: военкомат, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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