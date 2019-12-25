Дверь военкомата Центрального района Петербурга пытался вскрыть неизвестный

При этом следов проникновения в помещение нет.

В Центральном районе Петербурга злоумышленник хотел вскрыть дверь в здании военного комиссариата. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 27 июля росгвардейцы, объезжая здания военкоматов, заметили повреждения во входной двери учреждения на Воскресенской улице. Кто-то пытался отжать левую створку в районе замка. При этом следов проникновения в помещение нет.

Записи с камер наблюдения уже изъяты, на преступника составили ориентировку.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на улице Белы Куна.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)