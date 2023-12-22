Сквер у Соборной мечети получил имя в честь Атауллы Баязитова

Баязитов был одним из инициаторов строительства Соборной мечети, к которой и примыкает сквер.

Безымянный сквер у Соборной площади в Петербурге получил имя в честь Атауллы Баязитова, соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга.

Решение о присвоении имени скверу на пересечении Кронверкского проспекта и Конного переулка было принято в октябре 2023 года на заседании Топонимической комиссии.

Сквер получил название в честь Атауллы Баязитова (1846-1911) – проживавшего в Петербурге татарского просветителя, общественного деятеля, создателя одной из первых газет на татарском языке "Нур". Баязитов был одним из инициаторов строительства Соборной мечети, к которой и примыкает сквер.

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Фото: Piter.tv