На Петроградской стороне открыли сквер Рудольфа Фурманова

Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре".

В Петербурге на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной открылся сквер Рудольфа Фурманова. Театральный режиссер и народный артист России родился и вырос в Ленинграде, пространство предложил создать его сын, пишет 30 октября телеканал "Санкт-Петербург".

При благоустройстве территории сохранили существующие деревья и кустарники, а также высадили новые растения и установили парковую мебель. Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре" – изображение ребенка на качелях в форме театральной маски. Автором композиции является Дмитрий Шорин.

Сквер будет общественной зоной для отдыха и культурных событий.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"