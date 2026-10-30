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На Петроградской стороне открыли сквер Рудольфа Фурманова
Сегодня, 10:42
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На Петроградской стороне открыли сквер Рудольфа Фурманова

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Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре".

В Петербурге на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной открылся сквер Рудольфа Фурманова. Театральный режиссер и народный артист России родился и вырос в Ленинграде, пространство предложил создать его сын, пишет 30 октября телеканал "Санкт-Петербург"

При благоустройстве территории сохранили существующие деревья и кустарники, а также высадили новые растения и установили парковую мебель. Центральным элементом стала скульптура "Мечта о театре" – изображение ребенка на качелях в форме театральной маски. Автором композиции является Дмитрий Шорин. 

Сквер будет общественной зоной для отдыха и культурных событий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: петроградский район, сквер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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