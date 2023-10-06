Памятник создателю русской школы воздухоплавания Александру Кованько может появиться в парке Авиаторов

С инициативой выступили местные жители.

Петербуржцы предложили установить памятник создателю русской школы воздухоплавания Александру Кованько в парке Авиаторов в Московском районе. Об этом пишет "Петербургский дневник" 6 октября.

Парк Авиаторов возвели в 1966 году на территории бывшего Корпусного аэродрома, который был построен по инициативе Александра Кованько.

По мнению местного жителя, памятник воздухоплавателю должен украсить центральную аллею парка.

На аллеях парка должны быть установлены информационные щиты, рассказывающие о наших героях – авиаторах и космонавтах, а сами аллеи предлагаем назвать их именами. Хочу, чтобы память о патриотах нашей родины была близка молодежи. Житель Московского района

В администрации идею оценили положительно, однако в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга местные пока не обращались.

Недалеко от парка Авиаторов когда-то располагался Воздухоплавательный парк. Сегодня о его существовании там напоминает только одноименное название железнодорожной станции Витебского направления Октябрьской железной дороги. Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии Петербурга

По мнению Ерофеева, парк Авиаторов – подходящее место для установки памятника Александру Кованько.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершены работы по благоустройству в парке Авиаторов.

Фото: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербурга