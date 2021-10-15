В Петербурге завершены работы по благоустройству в парке Авиаторов

В парке создали несколько зон отдыха: для малышей, подростков и горожан "серебряного" возраста.

В Московском районе Петербурга открылся парк Авиаторов после масштабного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 сентября.

В парке создали несколько зон отдыха: для малышей, подростков и горожан "серебряного" возраста. Будет подключен бесплатный Wi-Fi.

Самое главное – обеспечена безопасность. Сделано освещение, стоят камеры, организован казачий патруль, установлены туалеты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

При благоустройстве специалисты сохранили зеленые насаждения. Кроме того, высажено 900 молодых деревьев и 8000 кустарников.

В парке появилось много новых объектов. В их числе – детская площадка с аттракционом в виде аэроплана. Оборудованы футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и комплекс для воркаута, установлены тренажеры. Построена площадка для скейтбординга и памп-трека. Обустроен пруд.

Парк Авиаторов заложили в 1966 году на месте бывшего Корпусного аэродрома, который находился здесь с 20-е годы прошлого столетия.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию пять детских садов.

Фото: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербурга