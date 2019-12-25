В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию пять детских садов

Всего в 2023 году в эксплуатацию введут 37 детских садов.

Дисбаланс между жилой и социальной застройкой, который сложился в Петербурге, продолжает уверенно сокращаться. В 2023 году в эксплуатацию введут 37 детских садов и 18 школ. Также будут построены 14 объектов здравоохранения, один спортивный объект и шесть объектов иного назначения. Портал "Строительный Петербург" рассказал, какие детские учреждения были введены в эксплуатацию в сентябре текущего года.

В начале первого осеннего месяца на Октябрьской набережной, д. 42, участок 9, ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест. В него будут ходить 12 разновозрастных групп для детей от 6 месяцев до 7 лет.

В рамках работы с инвесторами введен новый детский сад на 250 мест, который находится на территории жилого комплекса "Панорама парк Сосновка" (Манчестерская, 3).

Завершено строительство седьмого детского сада на 220 мест с бассейном в Красносельском районе в ЖК "Солнечный город". На улице перед садом разместилась метеоплощадка, где дети смогут изучать природные и погодные явления.

Застройщик ООО "СЗ "Евроинвест Московский" ввел в эксплуатацию многоквартирный дом со встроенным детским садом на 50 мест в ЖК "iD Moskovskiy". Сад рассчитан на три группы: младшая (3-4 лет), средняя (4-5 лет), старшая (5-7 лет).

ООО "Специализированный застройщик Сенатор" получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома со встроенным детским садом на 60 мест в ЖК "Панорама Невы".

Подробнее о каждом детском саде можно узнать на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"