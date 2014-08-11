  1. Главная
В Пушкине появился оркестр имени Екатерины II созданный потомком императрицы
Сегодня, 22:59
Потомок Екатерины II основал в Пушкине оркестр с историческим названием и громкими амбициями.

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги учредил в Пушкине новый музыкальный коллектив. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, в октябре зарегистрировано ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой".

Основным направлением деятельности организации обозначена работа в сфере исполнительских искусств. В числе учредителей компании значатся три человека. Наталия Мазур и Татьяна Кулешова владеют по 45 процентов долей. Андрею Калагеорги принадлежит оставшиеся 10 процентов.

Согласно открытым данным, оркестр зарегистрирован в городе Пушкин и рассматривается как новый культурный проект, связанный с историческим наследием региона.

