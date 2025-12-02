Петербургская Филармония отмечает 50-летие со дня присвоения имени Шостаковича

Инициаторами выступили работники филармоний, подав ходатайство о переименовании Большого зала.

Заместитель директора по творческой деятельности и художественный руководитель Большого зала Филармонии Евгений Петровский объяснил в беседе с "Петербургским дневником", что вскоре исполнится полвека с момента присвоения Филармонии имени великого советского композитора Дмитрия Шостаковича. Он объяснил, что Филармония имеет основания для гордости, поскольку она была создана первой в России еще в мае 1921 года, а уже спустя месяц, 12 июня, прошел первый концерт, фактически ставший своеобразной презентацией заведения публике.

Также Евгений Петрович обратил внимание на тот факт, что концерты в бывшем Дворянском собрании проводились еще с середины XIX столетия, где выступали знаменитые композиторы и дирижёры той эпохи. Эту информацию подтверждает мемориальная табличка, установленная в Бетховенском фойе Большого зала, на которой перечислены имена великих музыкантов, выступавших здесь.

Далее Петровский пояснил, что единственным периодом приостановки выступлений стал тяжелый блокадный период Великой Отечественной войны. Именно в годы блокады, в августе 1942 года, состоялась одна из важнейших музыкальных премьер XX века — исполнение Седьмой симфонии Шостаковича, которое прошло при полной аудитории. Сам Евгений Петровский назвал это событие уникальным, отметив, что оно имело важное значение не только для музыкальной культуры, но и для духа блокадного Ленинграда.

Рассказывая о постановке седьмой симфонии, Петровский подчеркнул, что мировая премьера состоялась 5 марта 1942 года в Самаре (тогда Куйбышев), а второе исполнение прошло в Москве. Однако ленинградская премьера обладала особым статусом, символизировавшим борьбу и жизнь осаждённого города.

Говоря о памяти о той эпохе, Евгений Петровский поделился любопытным фактом: хотя существуют многочисленные рассказы очевидцев и записи, документальных фотографий с того знаменитого концерта до сих пор обнаружить не удалось. Единственным визуальным источником, связанным с теми событиями, оказалась запись хроники, запечатлевшая музыкальный коллектив Ленинградского радиооркестра под руководством Карла Элиасберга, но сама премьера симфонии на пленке отсутствует.

Отвечая на вопрос о самом любимом исполнительском прочтении Седьмой симфонии самим Дмитрием Шостаковичем, Петровский указал, что композиция нашла свое лучшее воплощение в интерпретации оркестра Ленинградской филармонии под руководством Евгения Мравинского, проводившего значительную часть своей карьеры в эвакуации в Новосибирске.

Комментируя решение о присвоении Филармонии имени Шостаковича, Петровский вспомнил, что инициаторами выступили работники филармоний, подав ходатайство о переименовании Большого зала. Однако случайно или намеренно, это предложение распространилось на всю Филармонию целиком, что, по мнению Евгении Петровича, оказалось счастливым обстоятельством.

Планируя празднование юбилея, Петровский анонсировал специальный концерт, который состоится второго декабря и будет называться "(Не)Знакомый Шостакович". В программе прозвучат как редкие, так и широко известные произведения композитора, а исполнять их будет Академический симфонический оркестр Филармонии под руководством Феликса Коробова.

Дополнительно Петровский заметил, что следующий, 2026-й год, знаменателен тем, что исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, и музыка композитора получит особое внимание в программах, в том числе на международном фестивале "Площадь искусств".

Отдельно Петровский остановился на теме празднования дня рождения другого известного деятеля искусства — Юрия Темирканова, умершего в 2023 году. Отныне в Филармонии принято устраивать концерт в честь дня рождения маэстро, и начиная со следующего года международный фестиваль "Площадь искусств" будет открываться именно 10 декабря, в день рождения Юрия Темирканова.

Наконец, говоря о санкциях и запрете на выступления русских артистов за рубежом, Петровский отметил, что иностранные артисты продолжают выступать в России, и особую роль играют талантливые отечественные исполнители высокого класса, чьи таланты сопоставимы с мировыми артистами.

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича