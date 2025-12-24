Военная музыка в России: в Филармонии расскажут, почему оркестрантов на войне берегли больше артиллеристов

Отдельная часть лекции будет посвящена роли оркестров в бою.

В Петербургской филармонии ко Дню защитника Отечества пройдет лекция дирижера и музыковеда Алексея Карабанова, посвященная истории военной музыки в России. Он расскажет, как этот жанр зародился в петровскую эпоху и почему настоящий расцвет пришелся на XIX век — от реформ Антона Дерфельдта до преобразований, которые провел Николай Римский-Корсаков как первый инспектор хоров Морского ведомства. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Карабанов напомнил, что Петр I лично занимался военными оркестрами, закупал их за границей вместе с музыкантами и сам любил играть на барабане. По его словам, в начале XVIII века в Преображенском полку служили десятки музыкантов, причем значительную часть составляли барабанщики.

Отдельная часть лекции будет посвящена роли оркестров в бою. Дирижер рассказал, что подготовка военного музыканта занимала не меньше десяти лет и стоила очень дорого — поэтому в Европе оркестрантов ценили и старались не трогать даже во время войн. Музыканты шли впереди строя, задавали ритм движения и перекрывали звуками марша грохот боя.

Гостям Филармонии также покажут редкие записи, в том числе марш лейб-гвардии Егерского полка с легендарными "паузами" и криками "ура!". Прозвучит и уникальная флейта Николая II — инструмент хранится в коллекции музея просвещения Вадима Вольфсона.

Фото: сайт МГИМ им. А.Г. Шнитке