"Lady Harmsworth" зазвучала в Петербурге: венгерский скрипач Кристоф Барати сыграл на инструменте Страдивари

На сцене Большого зала Петербургской филармонии выступил скрипач с мировым именем из Венгрии — Кристоф Барати. Вместе с Заслуженным коллективом России, которым дирижировал Феликс Коробов, музыкант сыграл Концерт для скрипки с оркестром, написанный композитором Яном Сибелиусом. Барати выступал с уникальным инструментом — скрипкой "Lady Harmsworth". Ее смастерил сам Антонио Страдивари ещё в 1703 году.

Сам скрипач признаётся: возможность музицировать на таком инструменте — огромная удача и настоящая привилегия для любого исполнителя. Помимо концерта Сибелиуса, в программе концерта также прозвучали увертюра "Король Лир" Берлиоза и Шестая "Пасторальная" симфония Бетховена.

Барати — лауреат множества международных соревнований и обладатель престижных музыкальных наград. Его партнёрами по сцене были Валерий Гергиев, Шарль Дютуа, Иван Фишер и другие выдающиеся дирижёры. Помимо концертной деятельности, маэстро заведует кафедрой скрипки в будапештской Академии Листа и руководит фестивалем камерной музыки "Kaposfest".

