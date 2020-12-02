Концерт "Вивальди Live" пройдет 5 мая в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Исполнителем на шоу "Вивальди Live" станет ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion. Ожидается синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий. В первом отделении ансамбль представит необычную аранжировку полного цикла "Времен года", а во втором музыканты предложат хиты мировой классики. Каждое выступление Impulse Percussion – это перфоманс, шоу, музыкальный театр, который превращается в праздник. Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича