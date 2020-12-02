  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Вивальди Live"
Сегодня, 19:00
227
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Вивальди Live"

0 0

Концерт "Вивальди Live" пройдет 5 мая в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Исполнителем на шоу "Вивальди Live" станет ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion. Ожидается синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий. 

В первом отделении ансамбль представит необычную аранжировку полного цикла "Времен года", а во втором музыканты предложат хиты мировой классики. 

Каждое выступление Impulse Percussion – это перфоманс, шоу, музыкальный театр, который превращается в праздник. 

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича 

Теги: филармония, шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии