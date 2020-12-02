Концерт "Вивальди Live"

Исполнителем на шоу "Вивальди Live" станет ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion. Ожидается синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий.
В первом отделении ансамбль представит необычную аранжировку полного цикла "Времен года", а во втором музыканты предложат хиты мировой классики.
Каждое выступление Impulse Percussion – это перфоманс, шоу, музыкальный театр, который превращается в праздник.
Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича
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