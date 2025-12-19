Петербургская филармония получила архив музыканта блокадного оркестра

В дар филармонии передали документы участника премьеры симфонии Шостаковича.

Петербургская филармония приняла в дар архив музыканта Жавдета Айдарова, участника исторического исполнения "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Как сообщили в городской администрации, филармонии передан личный архив Жавдета Айдарова, который входил в состав симфонического оркестра, исполнившего 9 августа 1942 года "Ленинградскую" симфонию в осажденном городе.

Коллекция насчитывает 38 документов. В числе переданных материалов находится оригинальная программка концерта, ранее не представленная в фондах Петербургской филармонии. Также архив включает письма Жавдета Айдарова к матери. В них музыкант описывает повседневную жизнь в блокадном Ленинграде, работу оркестра, репетиции и выступления артистов Ленинградского радиокомитета в годы Великой Отечественной войны.

Переданные документы будут включены в архивные фонды филармонии и использованы в научной и выставочной работе учреждения.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский