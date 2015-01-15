  1. Главная
В парке Городов-Героев спасена провалившаяся под лед петербурженка
Сегодня, 11:50
Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением.

В парке Городов-Героев в Петербурге минувшей ночью сотрудники МЧС спасли со льда 35-летнюю местную жительницу. 

Как женщина очутилась там – остается загадкой. Ясно одно: если бы не оперативность и профессионализм петербургских спасателей, счастливого финала могло не случиться. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Уточняется, что во время эвакуации на берег под пострадавшей треснул лед, и она частично оказалась в воде. Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением. 

Ранее мы рассказывали о том, что лед на водоемах Петербурга начал ловить птиц в смертельные ловушки. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: лед, мчс, парк городов-героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

