В парке Городов-Героев спасена провалившаяся под лед петербурженка

В парке Городов-Героев в Петербурге минувшей ночью сотрудники МЧС спасли со льда 35-летнюю местную жительницу.

Как женщина очутилась там – остается загадкой. Ясно одно: если бы не оперативность и профессионализм петербургских спасателей, счастливого финала могло не случиться. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Уточняется, что во время эвакуации на берег под пострадавшей треснул лед, и она частично оказалась в воде. Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением.

Фото: пресс-служба МЧС России