Лед на водоемах Петербурга начал ловить птиц в смертельные ловушки

Об этом предупреждают спасатели.

Волонтеры службы спасения "Кошкиспас" сообщили о начале опасного для птиц периода на петербургских водоемах и объяснили, как можно предотвратить гибель пернатых

С наступлением холодов на водоемах города начала образовываться ледяная корка. Спасатели отметили, что тонкий лед особенно опасен для птиц: они могут примерзать к его кромке лапками или крыльями. Обездвиженные пернатые погибают сами от холода и обезвоживания либо становятся легкой добычей для кошек, собак и диких животных.

В службе уточнили, что прежде чем вмешиваться, необходимо убедиться, что птица действительно примерзла. Специалисты советуют аккуратно попытаться спугнуть птицу — "иногда достаточно взмахнуть сумкой или пакетом". Если птица спокойно держит крылья, не проявляет судорожных движений, ее оперение не склеено льдом, отсутствуют следы крови, а поверхность вокруг нее ровная и без признаков полыньи, то помощь ей, вероятно, не требуется.

Спасатели просят горожан внимательно наблюдать за птицами, оставшимися зимовать на водоемах, и сообщать "Кошкиспасу" о случаях примерзания. Особое внимание рекомендуют уделять лебедям, которые в конце осени еще встречаются на петербургских акваториях и часто становятся жертвами ледовых ловушек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу