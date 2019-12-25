  1. Главная
Парковки Петербурга убирают в усиленном режиме
Сегодня, 14:26
По информации городского комтранса, основной объем работ выполняют в ночные часы.

В связи со снегопадом в Петербурге Городской центр управления парковками перевел свои службы на усиленный режим работы. Напомним, в Северной столице 33 стоянки общей площадью около 200 тыс. "квадратов". 

По информации городского комтранса, основной объем работ выполняют в ночные часы. Благодаря такому графику к началу дня парковочные места готовы к использованию. Для работы используют мини-погрузчики с универсальным навесным оборудованием – с щетками и пылесосом. В мороз поверхность обрабатывают реагентами, после наледь и снег сгребают ковшом или отвалом. 

Операторы техники аккуратно маневрируют между автомобилями, обеспечивая бесперебойную работу парковок даже в сложных погодных условиях. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: садовники в Петербурге перешли на зимний режим работы на прошлой неделе. 

Фото: пресс-служба петербургского комтранса 

