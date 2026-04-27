В Подмосковье устраняют последствия снегопада, который накрыл регион в ночь на 27 апреля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на обращения глав муниципальных округов.

В некоторых населенных пунктах Дмитровского муниципального округа произошло отключение электроэнергии. Для устранения последствий привлекли 21 бригаду Россетей. В усиленном режиме работают дорожные службы и специалисты по благоустройству.

Кроме того, в Воскресенске силами "Мосавтодор" и МБУ "БИО" ведутся работы по ликвидации упавших деревьев. Всего в устранении последствий задействованы 35 единиц техники и более 150 человек. В городском округе Реутов специалисты пилят и вывозят поваленные деревья.

Сообщается, что в Мытищах коммунальщики вышли на линии рано утром. В Королеве жителей призвали быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах из-за риска подскользнуться.

Видео: 360.ru