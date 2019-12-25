Садовники в Петербурге перешли на зимний режим работы на прошлой неделе

В целом усилиями специалистов очищено от снега более 240 гектаров парков, аллей и садов

Прошедшая неделя ознаменовалась для работников зелёных зон Петербурга переходом от завершающих этапов осенней подготовки к полноценным зимним мероприятиям. Информацию об этом распространила пресс-служба комитета по благоустройству.

В целом усилиями специалистов очищено от снега более 240 гектаров парков, аллей и садов, приведены в порядок почти 14 тысяч садовых скамеек, обработаны антигололёдными материалами около 21,7 тысячи квадратных метров дорожек.

Особенное внимание уделялось таким объектам, как парк Героев-пожарных, Яблоневый сад, территория бульвара на улице Турку, сквер на Пражской улице, перекресток улиц Олеко Дундича и Купчинской, а также некоторые другие городские пространства.

Учитывая наступившие холода, специалисты позаботились о сохранении молодых деревьев: 5,6 тысячи саженцев были дополнительно защищены от морозов. Дополнительно проведена санитарная обрезка ветвей на 711 взрослых растениях, находящихся в парке Есенина и некоторых других зеленых зонах.

Благодаря кратковременным перерывам в выпадении снега сотрудникам удалось завершить уборку оставшихся осенних листьев с обширных участков городских пространств общей площадью 444 гектара, включая Октябрьскую набережную, Якутскую улицу, бульвар Красных Зорь и Манежную площадь.

В утренние часы понедельника уборка последствий прошедшего снегопада продолжалась силами 115 единиц специализированной техники и бригады из 433 профессионалов.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге на утилизацию отправили почти 10 тыс. "кубов" снега.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга