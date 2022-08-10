За неделю в Петербурге на утилизацию отправили почти 10 тыс. "кубов" снега

Коммунальные службы ориентировались на фактические погодные условия и действовали в усиленном режиме.

В комитете по благоустройству Петербурга подвели итоги первой снежной недели. За семь дней общая высота покрова составила 10 сантиметров. Коммунальные службы ориентировались на фактические погодные условия и действовали в усиленном режиме.

Всего на утилизацию отправлено почти 10 тыс. кубометров снега, свыше 1,2 тыс. "кубов" мусора и 500 тонн смета. Кроме того, чтобы во время оттепели вода с легкостью уходила в канализацию, специалисты регулярно следили за элементами системы водоотведения.

Уже сегодня, 24 ноября, дороги приводят в порядок 1 тыс. работников ручного труда и 810 единиц техники. Дежурная служба ведомства круглосуточно принимает звонки по телефону: 576-14-83.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга