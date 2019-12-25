  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уборку дворов в Парголово проверила ГАТИ Петербурга
Сегодня, 8:58
237
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Уборку дворов в Парголово проверила ГАТИ Петербурга

0 0

На некоторых локациях были выявлены нарушения.

Накануне сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга проверили уборку дворов в Парголово. Особое внимание уделяли адресам, о которых говорили местные жители. 

На некоторых локациях были выявлены нарушения: часть детских площадок не очистили от снега, также местами зафиксирована наледь. 

Представители администрации заявили, что дворники готовы к зиме, как и инвентарь с техникой, а средств против льда достаточно. Указанные ГАТИ нарушения будут устранены. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге выдано первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку. Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии