Уборку дворов в Парголово проверила ГАТИ Петербурга

Накануне сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга проверили уборку дворов в Парголово. Особое внимание уделяли адресам, о которых говорили местные жители.

На некоторых локациях были выявлены нарушения: часть детских площадок не очистили от снега, также местами зафиксирована наледь.

Представители администрации заявили, что дворники готовы к зиме, как и инвентарь с техникой, а средств против льда достаточно. Указанные ГАТИ нарушения будут устранены.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге выдано первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку. Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга