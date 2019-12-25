В Петербурге выдано первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку

Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе.

В Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции выдали первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку.

Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе. Тротуары уже поросли коркой льда, хотя зима еще не началась. В квартале пока продолжается строительство, земельные участки не переданы городу, и многие из них находятся в частной собственности. За уборку ответственны владельцы земель.

За нарушение ГАТИ объявила собственнику предостережение и взяла на особый контроль эту и прилегающие территории. Пресс-служба ГАТИ

