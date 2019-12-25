  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выдано первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку
Сегодня, 16:23
87
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выдано первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку

0 0

Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе.

В Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции выдали первое в сезоне предостережение за некачественную зимнюю уборку. 

Нарушение допущено у жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе. Тротуары уже поросли коркой льда, хотя зима еще не началась. В квартале пока продолжается строительство, земельные участки не переданы городу, и многие из них находятся в частной собственности. За уборку ответственны владельцы земель. 

За нарушение ГАТИ объявила собственнику предостережение и взяла на особый контроль эту и прилегающие территории. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отметили самую низкую температуру с начала осени. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, зимняя уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии