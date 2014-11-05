  1. Главная
В Петербурге отметили самую низкую температуру с начала осени
Сегодня, 9:59
Ночной минимум составил -5,1 градусов.

В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала осени. Этому поспособствовал активный циклон, который промчался накануне по центру Европейской России и зацепил Северную столицу северной частью, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Ночной минимум составил -5,1 градусов, а на территории Ленобласти в Волосово температура опускалась до -9,4 градусов. Добавилось и снега: к утру 19 ноября высота снежного покрова подросла до 5 сантиметров (+4 сантиметра за сутки). 

Ранее на Piter.TV: сегодня в Петербурге местами пройдет небольшой снег. 

Фото: Piter.TV 

