В Петербурге отметили самую низкую температуру с начала осени

В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала осени. Этому поспособствовал активный циклон, который промчался накануне по центру Европейской России и зацепил Северную столицу северной частью, рассказал синоптик Михаил Леус.

Ночной минимум составил -5,1 градусов, а на территории Ленобласти в Волосово температура опускалась до -9,4 градусов. Добавилось и снега: к утру 19 ноября высота снежного покрова подросла до 5 сантиметров (+4 сантиметра за сутки).

Фото: Piter.TV