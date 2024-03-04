В Петербурге местами пройдет небольшой снег 19 ноября

Воздух прогреется до 0…-2 градусов.

Сегодня, 10 ноября, к берегам Невы приблизится атмосферный фронт с юга. Благодаря этому в небе появятся просветы, однако в некоторых районах возможны небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до 0…-2 градусов, а в Ленинградской области ожидается -4…+1 градуса.

Юго-восточный ветер усилится до 2-7 м/с. Давление атмосферы постепенно повысится до отметки 757 мм рт. ст., оставаясь ниже среднего уровня.

Фото: Piter.TV