Вандалы разрисовали объект культурного наследия на Суворовском
Сегодня, 15:22
Если следствие установит факт повреждения памятника, то дело могут рассматривать по Уголовному кодексу.

На фасаде Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на Суворовском проспекте выявили граффити. В учреждении проходят лечение солдаты, получившие ранения на СВО, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Здание также является объектом культурного наследия. Если следствие установит факт повреждения памятника, то дело могут рассматривать по Уголовному кодексу с максимальным наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей или лишения свободы до 3 лет. 

Чтобы найти злоумышленников, инспекторы отсмотрели десятки часов видео с городских камер. Собранные материалы уже переданы в МВД России. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

