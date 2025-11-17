Вандалы разрисовали объект культурного наследия на Суворовском

На фасаде Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на Суворовском проспекте выявили граффити. В учреждении проходят лечение солдаты, получившие ранения на СВО, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Здание также является объектом культурного наследия. Если следствие установит факт повреждения памятника, то дело могут рассматривать по Уголовному кодексу с максимальным наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей или лишения свободы до 3 лет.

Чтобы найти злоумышленников, инспекторы отсмотрели десятки часов видео с городских камер. Собранные материалы уже переданы в МВД России.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга